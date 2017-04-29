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Иордания настаивает на освобождении Израилем оккупированных территорий

Международная панорама
29 апреля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

По словам главы МИД Иордании, если это произойдет, то арабские страны будут готовы дать гарантии безопасности Израилю

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Амман настаивает на освобождении оккупированных Израилем с 1967 года палестинских территорий в качестве первого шага для урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В ходе саммита Лиги арабских государств был подтвержден выбор арабских стран в пользу стабильности и достижения урегулирования на основе Арабской мирной инициативы, - сказал он. - Это урегулирование будет иметь всеобъемлющий характер, оно отражает интересы всех арабских стран, с тем, чтобы Израиль мог жить в мире с арабами. Но для этого нужно, чтобы он сначала покинул оккупированные после 1967 года территории".

"Если это произойдет, то арабские страны будут готовы дать гарантии безопасности Израилю", - указал глава МИД Иордании.

Ас-Сафади добавил, что палестино-израильская проблема является источником напряженности на Ближнем Востоке и ее решение необходимо для укрепления стабильности и безопасности в регионе. "Нам необходимо сейчас открыть новые политические горизонты, чтобы, наконец, сформировать независимое палестинское государство, которое жило бы в мире бок о бок с израильским государством", - сказал он.

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Израиль Иордания
Темы
Палестино-израильский конфликт
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