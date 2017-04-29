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Абэ: провокации КНДР представляют опасность для Японии

Международная панорама
29 апреля, 12:34 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, апреля. /ТАСС

Глава японского правительства также подчеркнул, что действия КНДР явно нарушают резолюции СБ ООН

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ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Провокации КНДР, подобные осуществленному ракетному пуску, являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН и представляют большую опасность для Японии. Об этом заявил глава японского правительства Синдзо Абэ на пресс- конференции в Лондоне.

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© EPA/US NAVY/MC 2ND CLASS SEAN M. CASTELLANO

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"Это большая опасность для Японии и это абсолютно неприемлемо, мы решительно осуждаем провокации (Пхеньяна)", - сказал он, добавив, что Токио будет тесно сотрудничать по вопросу решения проблемы на Корейском полуострове со своим главным союзником - США.

"Северная Корея продолжает игнорировать требование других стран проявить сдержанность, она осуществила около 20 пусков ракет (в прошлом году) и продолжает развитие ядерной программы", - добавил Абэ, подчеркнув, что "эти действия являются явным нарушение резолюций СБ ООН" и являются "откровенным вызовом мировому сообществу".

Точных сведений об проведенном сегодня ракетном испытании пока не поступало, однако, по имеющимся данным, запуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Намдо. Как уточнил Пентагон, он был произведен из района вблизи аэродрома Пукчан. Запуск ракеты был осуществлен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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