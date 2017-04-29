Радикалы напали на волонтеров "Оппозиционного блока" в Сумской области

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Радикально настроенные активисты в Сумах и Конотопе напали на волонтеров "Оппозиционного блока", которые занимались сбором подписей жителей области в поддержку всеукраинской мирной акции за восстановление мира и прекращения агрессии на Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Группы, состоящие из нескольких агрессивно настроенных молодых людей, отобрали в одной из агитационных палаток в центре Сум флаг Украины, оскорбляли людей, препятствовали сумчанам поставить свои подписи, пытались уничтожить документы", - говорится в сообщении. Также, по данным пресс-службы, в Конотопе радикалы потребовали от участников акции свернуть палатки и прекратить сбор подписей. После того, как они получили отказ, начали кричать, угрожать, разбрасывать документы и резать палатки.

Лидер областной организации партии Александр Стрельченко заявил, что своими действиями радикалы нарушают права украинцев на свободное выражение собственного мнения. "На Сумщине уже неделю продолжается сбор подписей в поддержку законодательных инициатив "Оппозиционного блока", и люди проявляют достаточную активность. Но, по всей видимости, кому-то не нравится, что наша политическая сила хочет прекратить войну и вернуть мир на Украину, обеспечить право говорить и слушать на родном языке, обеспечить достойную жизнь и работу. Им нравится хаос, благодаря которому наша страна с каждым днем нищает и теряет молодежь, которая уезжает за рубеж", - подчеркнул он.

Областная организация "Оппозиционного блока" по фактам этих хулиганских действий направила заявление в полицию.