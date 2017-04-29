Радикалы напали на волонтеров "Оппозиционного блока" в Сумской области

Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедерацийСпорт 29 апреля, 13:41
Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"Спорт 29 апреля, 13:33
Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКАСпорт 29 апреля, 13:19
Форвард "Чикаго" Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 маяСпорт 29 апреля, 13:14
Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 13:13
Глава FIA: Гран-при России является посланием безопасности на дорогахСпорт 29 апреля, 13:09
Чемпионка мира Кучина поедет на этап "Бриллиантовой лиги" в Юджин вместе с личным тренеромСпорт 29 апреля, 12:59
Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнамиСпорт 29 апреля, 12:55
Мутко: возможное расследование в отношении Инфантино не имеет отношения к ЧМ в РоссииСпорт 29 апреля, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Радикально настроенные активисты в Сумах и Конотопе напали на волонтеров "Оппозиционного блока", которые занимались сбором подписей жителей области в поддержку всеукраинской мирной акции за восстановление мира и прекращения агрессии на Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии.
"Группы, состоящие из нескольких агрессивно настроенных молодых людей, отобрали в одной из агитационных палаток в центре Сум флаг Украины, оскорбляли людей, препятствовали сумчанам поставить свои подписи, пытались уничтожить документы", - говорится в сообщении. Также, по данным пресс-службы, в Конотопе радикалы потребовали от участников акции свернуть палатки и прекратить сбор подписей. После того, как они получили отказ, начали кричать, угрожать, разбрасывать документы и резать палатки.
Лидер областной организации партии Александр Стрельченко заявил, что своими действиями радикалы нарушают права украинцев на свободное выражение собственного мнения. "На Сумщине уже неделю продолжается сбор подписей в поддержку законодательных инициатив "Оппозиционного блока", и люди проявляют достаточную активность. Но, по всей видимости, кому-то не нравится, что наша политическая сила хочет прекратить войну и вернуть мир на Украину, обеспечить право говорить и слушать на родном языке, обеспечить достойную жизнь и работу. Им нравится хаос, благодаря которому наша страна с каждым днем нищает и теряет молодежь, которая уезжает за рубеж", - подчеркнул он.
Областная организация "Оппозиционного блока" по фактам этих хулиганских действий направила заявление в полицию.