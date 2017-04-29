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В Минске задержан один из оппозиционных лидеров Статкевич

Международная панорама
29 апреля, 13:23 UTC+3 МИНСК МИНСК 29, апреля. /ТАСС

Ранее оппозиционер призывал людей собраться 1 мая в центре Минска на акцию, на которой планировалось выразить протест против социально-экономической политики белорусских властей

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МИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич задержан сотрудниками милиции и помещен под административный арест сроком на пять суток. Об этом рассказала журналистам его супруга Марина Адамович.

"Мне позвонил заместитель начальника Ленинского РУВД и сообщил об аресте Статкевича. Сейчас он находится в Центре изоляции правонарушителей", - отметила Адамович, слова которой приводит агентство БелаПАН.

Политик перестал выходить на связь со своими родственниками и единомышленниками в пятницу во второй половине дня. До настоящего момента информации о его местонахождении не поступало. До сих пор не известно, за что Статкевичу назначено административное наказание.

Ранее он призывал людей собраться 1 мая в День труда в центре Минска на акцию, на которой планировалось выразить протест против социально-экономической политики властей. Перед демонстрацией оппозиции 25 марта Статкевич также был изолирован. Через несколько дней он выступил с утверждением о том, что находился в СИЗО Комитета государственной безопасности. В спецслужбе тогда заявили, что ничего об этом не знают.

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