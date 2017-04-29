Могерини: Brexit не повлияет на внешнюю политику и безопасность Евросоюза

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БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) не окажет существенного влияния на внешнюю политику и политику безопасности сообщества. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии на экстренный саммит ЕС по Brexit.
"Мы обсудим темы по будущему партнерству с Великобритенией только во второй фазе переговоров, включая иностранную политику и политику безопасности. Но уже сейчас я могу сказать, что Brexit существенно не повлияет на нашу работу", - сказала она.
По словам Могерини, Великобритания в настоящее время вносит незначительный финансовый вклад в миссии ЕС по всему миру. "Не более чем 3,5% - вклад Великобритании в наши миссии в мире. Поэтому мы ожидаем, что ущерб будет соответствующим", - отметила она.
Главы государств и правительств 27 государств ЕС проводят в Брюсселе первый официальный саммит без Великобритании. Экстренная встреча была созвана главой Евросовета Дональдом Туском сразу после 29 марта, когда премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй уведомила Брюссель о намерении страны покинуть ЕС. Спустя месяц, лидеры ЕС, как ожидается, одобрят стратегию сообщества для начала переговоров по Brexit.