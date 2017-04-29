Меркель рассчитывает, что ЕС удастся принять стратегию по переговорам по Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает, что странам ЕС удастся согласовать стратегию по ведению переговоров с Великобританией о Brexit. Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
"Рассчитываю, что основная линия (о ведении переговоров - прим. ТАСС) будет принята", - сказала она.
"Мы хотим, чтобы отношения с Великобританией были хорошими. Но при этом мы - 27 стран ЕС - хотим представлять свои интересы на коллегиальной основе. До сих пор это отлично получалось, это подходящий исходный пункт для ведения будущих переговоров", - отметила канцлер.
Главы государств и правительств 27 государств ЕС проводят в Брюсселе первый официальный саммит без Великобритании. Экстренная встреча была созвана главой Евросовета Дональдом Туском сразу после 29 марта, когда премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй уведомила Брюссель о намерении страны начать переговоры о выходе из ЕС.