Пхеньян предупредил, что армия бдительно следит за действиями Сеула в Желтом море

ПХЕНЬЯН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян отмечает резкий рост случаев нарушения ВМС Республики Корея (РК) морской границы в Желтом море. Так, согласно опубликованным в субботу данным информационного агентства ЦТАК, "только за последние 10 дней южнокорейские корабли более 80 раз вторгались в территориальные воды КНДР - почти в два раза чаще, чем за весь март текущего года".

Такие опасные действия, которые совершаются южнокорейской стороной под предлогом перехвата рыболовных судов, ведущих нелегальный промысел, "могут привести к крупному вооруженному конфликту", предупреждает информагентство.

Согласно сообщению ЦТАК, рост активности ВМС РК наблюдается в то время, когда "в южнокорейский порт Пусан прибыла американская атомная подлодка Michigan, а в сторону Корейского полуострова выдвигается авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson.

Агентство предупредило, что Корейская народная армия "бдительно следит за действиями Южной Кореи в Желтом море", которое на картах КНДР обозначено как "Западное". "Властям РК пора осознать, что ее безрассудные действия приведут к катастрофическим последствиям", - резюмирует ЦТАК.

Пять находящихся под контролем РК островов, включая Ёнпхёндо, расположены в Желтом море вблизи "северной разграничительной линии" (СРЛ), фактически служащей морской границей между Севером и Югом. КНДР не признает СРЛ, в одностороннем порядке проведенную в конце Корейской войны 1950-1953 годов командованием войск ООН, где тогда главную роль играли США, и настаивает на переносе морской границы на юг к военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров на две части. В США и Южной Корее требование Пхеньяна не принимают в расчет. Поэтому морская граница в Желтом море остается постоянным источником напряженности и предметом спора между Сеулом и Пхеньяном.

23 ноября 2010 года в районе находящегося под контролем РК острова Ёнпхёндо в Желтом море произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом, приведшая к человеческим жертвам. По данным командования КНДР, этот инцидент "был спровоцирован властями Южной Кореи". Командование народной республики считает, что Пхеньян "одержал победу в этом вооруженном столкновении".