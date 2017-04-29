Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пхеньян предупредил, что армия бдительно следит за действиями Сеула в Желтом море

Международная панорама
29 апреля, 14:54 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

По данным информационного агентства ЦТАК, только за последние 10 дней южнокорейские корабли более 80 раз вторгались в территориальные воды КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян отмечает резкий рост случаев нарушения ВМС Республики Корея (РК) морской границы в Желтом море. Так, согласно опубликованным в субботу данным информационного агентства ЦТАК, "только за последние 10 дней южнокорейские корабли более 80 раз вторгались в территориальные воды КНДР - почти в два раза чаще, чем за весь март текущего года".

Такие опасные действия, которые совершаются южнокорейской стороной под предлогом перехвата рыболовных судов, ведущих нелегальный промысел, "могут привести к крупному вооруженному конфликту", предупреждает информагентство.

Согласно сообщению ЦТАК, рост активности ВМС РК наблюдается в то время, когда "в южнокорейский порт Пусан прибыла американская атомная подлодка Michigan, а в сторону Корейского полуострова выдвигается авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson.

Агентство предупредило, что Корейская народная армия "бдительно следит за действиями Южной Кореи в Желтом море", которое на картах КНДР обозначено как "Западное". "Властям РК пора осознать, что ее безрассудные действия приведут к катастрофическим последствиям", - резюмирует ЦТАК.

Пять находящихся под контролем РК островов, включая Ёнпхёндо, расположены в Желтом море вблизи "северной разграничительной линии" (СРЛ), фактически служащей морской границей между Севером и Югом. КНДР не признает СРЛ, в одностороннем порядке проведенную в конце Корейской войны 1950-1953 годов командованием войск ООН, где тогда главную роль играли США, и настаивает на переносе морской границы на юг к военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров на две части. В США и Южной Корее требование Пхеньяна не принимают в расчет. Поэтому морская граница в Желтом море остается постоянным источником напряженности и предметом спора между Сеулом и Пхеньяном.

23 ноября 2010 года в районе находящегося под контролем РК острова Ёнпхёндо в Желтом море произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом, приведшая к человеческим жертвам. По данным командования КНДР, этот инцидент "был спровоцирован властями Южной Кореи". Командование народной республики считает, что Пхеньян "одержал победу в этом вооруженном столкновении".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
2
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
3
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
4
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
7
В Минске задержан один из оппозиционных лидеров Статкевич
Темы дня
Загрузка...
Реклама