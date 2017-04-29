Участники саммита ЕС единогласно одобрили стратегию для переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Лидеры 27 стран Евросоюза единогласно одобрили стратегию сообщества для начала переговоров по выходу Великобритании из его состава (Brexit). Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

"Стратегия принята единогласно, - написал он. - ЕС принял твердый и справедливый мандат (для переговорщиков - прим. ТАСС) по Brexit".

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 29 апреля 2017 г.

Фактически на обсуждение этого документа, подготовленного к саммиту Туском, у лидеров ушло не более полутора часов.

Глава Евросовета ранее сообщил, что документ включает три ключевые позиции ЕС в отношении Brexit. Во-первых, Брюссель будет добиваться полных социальных гарантий для живущих и работающих в Великобритании граждан ЕС и членов их семей. Во-вторых, Брюссель будет добиваться выполнения Лондоном всех своих финансовых обязательств, принятых в составе Евросоюза. Третьим пунктом станет недопущение появления границы между Республикой Ирландией и входящей в состав королевства Северной Ирландией.

"Прежде, чем обсуждать наше будущее, мы должны урегулировать вопросы прошлого, - заявил Туск. - Нам необходим поэтапный подход, который означает, что мы не будем обсуждать наши будущие отношения с Великобританией, пока мы не достигнем существенного прогресса по главным вопросам, связанным с порядком выхода Великобритании из ЕС. Это единственный возможный подход, учитывая существующие ограничения по времени".

"Сначала должен быть достигнут прогресс по людям, деньгам и Ирландии. Затем, как только Европейский совет (саммит ЕС) определит, что достигнут существенный прогресс по всем этим вопросам, мы начнем подготовительные переговоры о наших будущих отношениях с Великобританией", - подчеркнул глава Евросовета.

Согласно Лиссабонскому договору, на переговоры о выходе страны из состава сообщества отводится два года с момента подачи официального уведомления о таком намерении. Соответствующее уведомление премьер Великобритании Тереза Мэй передала Европейскому совету 29 марта.