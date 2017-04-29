Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники саммита ЕС единогласно одобрили стратегию для переговоров по Brexit

Международная панорама
29 апреля, 14:51 дата обновления: 29 апреля, 15:17 UTC+3

На обсуждение этого документа у лидеров 27 стран ЕС ушло не более полутора часов

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Лидеры 27 стран Евросоюза единогласно одобрили стратегию сообщества для начала переговоров по выходу Великобритании из его состава (Brexit). Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

"Стратегия принята единогласно, - написал он. - ЕС принял твердый и справедливый мандат (для переговорщиков - прим. ТАСС) по Brexit".

Фактически на обсуждение этого документа, подготовленного к саммиту Туском, у лидеров ушло не более полутора часов.

Глава Евросовета ранее сообщил, что документ включает три ключевые позиции ЕС в отношении Brexit. Во-первых, Брюссель будет добиваться полных социальных гарантий для живущих и работающих в Великобритании граждан ЕС и членов их семей. Во-вторых, Брюссель будет добиваться выполнения Лондоном всех своих финансовых обязательств, принятых в составе Евросоюза. Третьим пунктом станет недопущение появления границы между Республикой Ирландией и входящей в состав королевства Северной Ирландией. 

Смотрите также

Реакция членов ЕС на Brexit: сожаление, диалог, беспокойство за экономические интересы

"Прежде, чем обсуждать наше будущее, мы должны урегулировать вопросы прошлого, - заявил Туск. - Нам необходим поэтапный подход, который означает, что мы не будем обсуждать наши будущие отношения с Великобританией, пока мы не достигнем существенного прогресса по главным вопросам, связанным с порядком выхода Великобритании из ЕС. Это единственный возможный подход, учитывая существующие ограничения по времени".

"Сначала должен быть достигнут прогресс по людям, деньгам и Ирландии. Затем, как только Европейский совет (саммит ЕС) определит, что достигнут существенный прогресс по всем этим вопросам, мы начнем подготовительные переговоры о наших будущих отношениях с Великобританией", - подчеркнул глава Евросовета.

Согласно Лиссабонскому договору, на переговоры о выходе страны из состава сообщества отводится два года с момента подачи официального уведомления о таком намерении. Соответствующее уведомление премьер Великобритании Тереза Мэй передала Европейскому совету 29 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Персоны
Туск, Дональд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
2
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
3
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
4
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
7
В Минске задержан один из оппозиционных лидеров Статкевич
Темы дня
Загрузка...
Реклама