Первый отряд американских морских пехотинцев прибыл в афганскую провинцию Гильменд

ТУНИС, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Первый отряд американских морских пехотинцев, состоящий из 30 человек, прибыл в провинцию Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, в общей сложности в Гильменд - одну из самых неспокойных провинций республики - будут переброшены 300 морских пехотинцев. Основной целью военнослужащих будет противостояние боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), объявившим 28 апреля начало традиционного "весеннего наступления".

Отправка подразделения проводится в рамках текущих планов по ротации американских военных. В Афганистане размещено примерно 8,4 тыс. военнослужащих из США, которые обучают местные силы безопасности, выполняют функции военных советников, а также оказывают поддержку в борьбе с боевиками.