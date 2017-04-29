Первый отряд американских морских пехотинцев прибыл в афганскую провинцию Гильменд

Козак: появились сомнения относительно проведения Гран-при России в ночное времяСпорт 29 апреля, 15:06
Почти все билеты на Гран-при России "Формулы-1" в Сочи проданыСпорт 29 апреля, 14:55
Стадион "Лужники" планируется ввести в эксплуатацию в июнеСпорт 29 апреля, 14:44
Маркин призвал болельщиков достойно принять любой результат дерби ЦСКА - "Спартак"Спорт 29 апреля, 14:37
Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедерацийСпорт 29 апреля, 13:41
Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"Спорт 29 апреля, 13:33
Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКАСпорт 29 апреля, 13:19
Форвард "Чикаго" Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 маяСпорт 29 апреля, 13:14
Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТУНИС, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Первый отряд американских морских пехотинцев, состоящий из 30 человек, прибыл в провинцию Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщило агентство AFP.
По его данным, в общей сложности в Гильменд - одну из самых неспокойных провинций республики - будут переброшены 300 морских пехотинцев. Основной целью военнослужащих будет противостояние боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), объявившим 28 апреля начало традиционного "весеннего наступления".
Отправка подразделения проводится в рамках текущих планов по ротации американских военных. В Афганистане размещено примерно 8,4 тыс. военнослужащих из США, которые обучают местные силы безопасности, выполняют функции военных советников, а также оказывают поддержку в борьбе с боевиками.