Стратегия ЕС допускает сценарий, при котором переговоры по Brexit могут провалиться

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БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Евросоюз допускает сценарий, при котором переговоры с Великобританией по выходу страны из состава сообщества могут провалиться. Об этом говорится в тексте стратегии Брюсселя, принятом в субботу на экстренном саммите лидеров 27 государств ЕС по Brexit.
Согласно тексту документа, Великобритания после выхода из состава ЕС сможет остаться частью единого европейского рынка, но лишь при условии выполнения всех без исключения существующих норм.
"Сохранение целостности единого рынка исключает участие в нем (Великобритании) лишь по отдельным секторам. Страна, не входящая в Евросоюз, которая не выполняет обязательства наравне с государствами - членами ЕС, не сможет пользоваться всеми выгодами единого рынка", - указывается в тексте стратегии.
Саммит ЕС также исключил возможность любых сепаратных переговоров европейских стран с Лондоном об отношениях после Brexit. "Чтобы не подрывать позиции Евросоюза, не будет никаких сепаратных переговоров между отдельными странами - членами (ЕС) и Великобританией по вопросам выхода из Евросоюза", - подчеркивается в тексте стратегии.