Аваков: Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск

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КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Глава министерства внутренних дел (МВД) Украины Арсен Аваков утверждает, что Интерпол отказался объявлять бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Интерпол - как адекватная и солидная международная правовая организация - согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", - заявил Аваков.
Как отметили в пресс-службе, накануне глава МВД обратился с официальным письмом к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку, в котором якобы изложил "более чем убедительные факты и аргументы", свидетельствующие о "беспочвенности обвинений" в адрес гражданина Украины Арсения Яценюка".
В марте городской суд Ессентуков вынес решение о заочном аресте Арсения Яценюка. Сам экс-премьер уточнял, что в России против него заведено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о его участии в вооруженной группировке и совершенных ею преступлениях, включая умышленное убийство. Генеральная прокуратура РФ 28 апреля подтвердила информацию о направлении в Интерпол материалов для розыска Яценюка. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следственный комитет России намерен добиться привлечения бывшего премьер-министра Украины к уголовной ответственности.
Имя бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка упоминалось в материалах уголовного дела, которое в сентябре 2015 года рассматривалось Шатойским районным судом Чеченской Республики по фактам нападения на российских военнослужащих в 1994-1995 гг. и 2000 году на территории Чечни. Проходивший по этому делу участник украинской националистической группировки УНА - УНСО (запрещена в РФ) Александр Малофеев показал, что вместе с другими украинскими националистами прибыл в Чечню через Грузию. После этого боевиками УНА - УНСО был образован вооруженный отряд "Викинг". В него входил Арсений Яценюк.