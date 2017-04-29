МИД ФРГ предостерег от применения военных средств при урегулировании конфликта с КНДР

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БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. МИД Германии выступает за урегулирование конфликта вокруг ядерной программы Пхеньяна дипломатическим путем.
Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства, комментируя очередные ракетные пуски в КНДР.
"Очевидно, что этот конфликт может быть урегулирован не военными методами, а только с помощью дипломатических усилий", - сказал он, подчеркнув, что проведенные испытания являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
"Северная Корея, несмотря на однозначные предупреждения со стороны международного сообщества, сегодня утром вновь предприняла попытку запустить баллистическую ракету, - добавил представитель МИД. - Агрессивный конфронтационный курс и нарушение резолюций СБ ООН угрожают миру и безопасности соседей и всего региона". "Мы решительно осуждаем это очередное нарушение международного права и призываем режим КНДР вернуться к соблюдению международных норм", - подчеркнул он.
Дипломат также указал на то, что мировое сообщество "готово отвечать на угрозу, которую несет северокорейская ракетно-ядерная программа, в том числе путем усиления давления, если власти КНДР, наконец, не пойдут на деэскалацию".