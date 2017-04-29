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Глава МИД ФРГ считает неуместным большое внимание к Иванке Трамп

Международная панорама
29 апреля, 15:51 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Дочь президента США Дональда Трампа посетила Берлин на этой неделе для участия в так называемой женской двадцатке

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БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выразил удивление тем, что приезд в Берлин дочери Дональда Трампа сопровождался большим вниманием со стороны общественности и СМИ.

"Мне как и прежде кажется странным, когда родственники, которых никто не выбирал, внезапно выступают в роли гостей государственного уровня и почитаются словно члены династий", - сказал министр в интервью, которое было опубликовано в изданиях, входящих в медиагруппу Funke. В частности, оно размещено на сайте газеты Berliner Morgenpost.

Иванка Трамп посетила Берлин на этой неделе для участия в так называемой женской двадцатке (W20). В Вашингтоне утверждают, что приглашение поступило напрямую от канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Габриэль, отвечая на вопрос, верным ли было решение пригласить ее, сказал: "С точки зрения канцлера, да".

Глава МИД назвал сочетание политики, бизнес-интересов и семьи "кумовством" и выразил удивление в связи с тем, что приезд Иванки восприняли в ФРГ, как "светское мероприятие".

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