Таяни: тема выборов во Франции не поднималась на саммите ЕС в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Вопросы выборов во Франции не поднимались в субботу на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни после переговоров лидеров 27 стран - членов ЕС по выходу Великобритании из состава сообщества (Brexit).

"Нет, вопросы выборов во Франции не поднимались, мы говорили о том, как гарантировать права европейских граждан в процессе Brexit", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

7 мая во Франции пройдет второй тур президентских выборов, в котором встретятся евроскептик Марин Ле Пен и представитель левых сил Эмманюэль Макрон. Ранее сегодня уходящий президент республики Франсуа Олланд заявил по прибытии на экстренный саммит ЕС, что Brexit - это урок французскому электорату.

"Brexit - это регрессия, движение назад, - считает он. - Без ЕС нет единого рынка, нет единой валюты, нет социальных гарантий, которые дает Евросоюз. Выбор 7 мая позволит понять, должны ли опасаться французы, и не все в целом, а каждый в отдельности, угрозы выхода из ЕС. Они только выигрывают, оставаясь частью единой Европы, поэтому волеизъявление 7 мая - это выбор европейского масштаба".