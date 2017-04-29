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Сирийские войска уничтожили 17 террористов на подступах к городу Дейр-эз-Зор

Международная панорама
29 апреля, 16:03 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Защитники города остановили противника в районе Эль-Макабир и Эль-Маамиль, не дав бандам ИГ перекрыть дорогу, которая связывает населенный пункт с военным аэродромом

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БЕЙРУТ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отразили в субботу нападение террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на провинциальный центр Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, защитники города остановили противника в районе Эль-Макабир и Эль-Маамиль, не дав бандам ИГ перекрыть дорогу, которая связывает населенный пункт с военным аэродромом - главным форпостом правительственных сил.

По его информации, в ходе боя были уничтожены 17 террористов, в том числе два полевых командира.

Ранее были отбиты атаки боевиков ИГ на южном участке фронта - в квартале Рашидия и в районе расположения лагеря 137 механизированного полка. Перед своей атакой террористы подвергли ракетно-минометному обстрелу жилые кварталы Эль-Джоура и Эль-Куссур, находящиеся под защитой сирийских войск. Сведений о погибших и пострадавших среди мирного населения пока не поступало.

На восточной окраине Дамаска армия начала в субботу операцию по зачистке промышленного района Кабун, который остается под контролем бандформирований. Телестанция Al Ikhbaria сообщила, что сирийские ВВС ранее нанесли удары по огневым позициям боевиков.

На подступах к столице в регионе Восточная Гута вторые сутки идут бои между вооруженными оппозиционерами из группировки "Джейш аль-Ислам", соблюдающей режим перемирия в Сирии, и экстремистами из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и "Фейлак ар-Рахман". По сведениям газеты Al Akhbar, с обеих сторон убито не менее 40 человек, еще свыше 100 получили ранения. Несмотря на потери, интенсивность боев нарастает, передают очевидцы.

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