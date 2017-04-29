Франция призвала КНДР отказаться от программы создания ядерного оружия

ПАРИЖ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Министерство иностранных дел Франции распространило заявление, в котором призывает КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы. Об этом сообщил официальный представитель МИД Франции Ромен Надаль.

"Франция призывает Северную Корею немедленно последовать тем обязательствам, которые она взяла на себя перед международным сообществом и осуществить полное, окончательное и проверяемое свертывание своих программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет", - говорится в заявлении.

"Несмотря на провал последней попытки, это испытание ракеты подтверждает устремление северокорейского режима создать оперативные ядерные силы, что представляет собой угрозу миру и международной безопасности", - заявил Надаль.

Он подчеркнул, что КНДР "необходимо немедленно и без выдвижения каких-либо условий воздержаться от любых действий, рискующих еще более усилить напряженность на Корейском полуострове и нанести ущерб миру и международной безопасности".

КНДР утром 29 апреля провела ракетный запуск. Точных сведений о нем пока нет, однако, по имеющимся данным, он был осуществлен из провинции Пхёнан-Намдо. Как уточнил Пентагон, ракета была запущена из района вблизи аэродрома Пукчан. Это произошло через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.