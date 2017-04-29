Первыми пунктами переговоров по Brexit будут права граждан, финансы и Ирландия

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Первыми пунктами в переговорах между ЕС и Великобританией по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества станут права граждан, финансы и границы Ирландии. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск по итогам экстренного саммита лидеров 27 государств ЕС по Brexit.

Туск подчеркнул, что речь идет о 4,5 млн человек, включая европейцев, живущих в Великобритании, и британских граждан, находящихся в континентальных странах Евросоюза.

"Мы договорились вести переговоры поэтапно. Первым приоритетом станут гарантии нашим гражданам, финансы и вопрос о границе Ирландии", - сказал он.

После этого, по словам Туска, Брюссель и Лондон смогут приступить к переговорам о будущих отношениях. "Лидеры ЕС оценят и решат, достигнут ли значительный прогресс. Это будет единогласное решение всех 27 стран ЕС. Если будет достигнут значительный прогресс, то мы сможем начать обсуждать будущие отношения", - отметил он.