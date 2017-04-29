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Еврокомиссия утвердит мандат главного переговорщика по Brexit 3 мая

Международная панорама
29 апреля, 17:28 дата обновления: 29 апреля, 18:03 UTC+3

При этом, по словам главы ЕК Жан-Клода Юнкера, сами переговоры начнутся только после проведения внеочередных выборов в Великобритании в июне

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БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Еврокомиссия утвердит мандат главного переговорщика ЕС с Великобританией по условиям Brexit Мишеля Барнье 3 мая. Об этом заявил в субботу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам экстренного саммита лидеров 27 государств сообщества по Brexit. При этом сами переговоры начнутся только после внеочередных выборов в Великобритании в июне.

"Еврокомиссия утвердит переговорный мандат 3 мая, о чем сообщит сам Мишель Барнье в Брюсселе", - сказал он.

Глава ЕК отметил, что сами реальные переговоры начнутся только после досрочных выборов в Великобритании, после 8 июня. При этом он подчеркнул, что переговоры будут сложными и, возможно, сохранить это единство будет нелегко.

Юнкер признал, что впечатлен единством, которое лидеры всех 27 стран проявили на саммите, приняв стратегию ЕС по переговорам. По словам главы Еврокомиссии, лидеры Евросоюза утвердили свою стратегию за четыре минуты, что стало абсолютным рекордом по скорости принятия решений на саммитах сообщества.

"Сегодня в первый и последний раз мы закончили (дискуссию) за четыре минуты. Не ждите, что такое повторится снова", - заявил он. "Будь более оптимистичным", - вставил стоящий рядом глава Европейского совета Дональд Туск.

"Это именно то, о чем мне каждый раз говорит премьер (Великобритании Тереза) Мэй", - немедленно парировал Юнкер. "Каждый раз, она мне повторяет: будьте терпеливы и амбициозны. Сегодня мы можем сказать то же самое Великобритании", - заключил он.

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Юнкер, Жан-Клод
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