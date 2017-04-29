Меркель: Туск и Юнкер попытаются встретиться с Эрдоганом во время саммита НАТО

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БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Отношения Евросоюза и Турции на саммите в бельгийской столице подробно не обсуждались, попытки встретиться с президентом этой страны Тайипом Эрдоганом будут предприняты на встрече НАТО в мае. Об этом заявила в субботу на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Перед началом саммита я беседовала с Дональдом Туском. Мы обсуждали, какую позицию займем по отношению к Турции. Глава Евросовета сказал, что формально дискуссию на эту тему можно вести лишь в составе 28 государств", - отметила она. "Он пояснил, что, возможно, вместе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером попытается провести встречу с Эрдоганом во время саммита НАТО", - добавила Меркель.
Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 25 мая. В нем впервые примет участие президент США Дональд Трамп.
Отношения ряда стран ЕС с Анкарой ухудшились на фоне референдума о поправках в турецкую Конституцию.