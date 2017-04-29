Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юнкер назвал "примерным" присутствие Олланда на политической арене

Международная панорама
29 апреля, 18:08 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Лидеры 27 стран Евросоюза попрощались с уходящим со своего поста президентом Франции

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Лидеры ЕС попрощались в субботу с уходящим со своего поста президентом Франции Франсуа Олландом на внеочередном саммите сообщества по проблеме выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на итоговой пресс-конференции.

"Сегодня мы также попрощались с президентом Олландом, его присутствие на европейской (политической) арене было примерным", - сказал он.

Смотрите также
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона

Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов

7 мая во Франции пройдет второй тур президентских выборов, в котором встретятся евроскептик Марин Ле Пен и представитель левых сил Эмманюэль Макрон. Ранее в субботу уходящий президент республики Франсуа Олланд заявил по прибытии на экстренный саммит ЕС, что Brexit - это урок французскому электорату.

"Brexit - это регрессия, движение назад, - считает он. - Без ЕС нет единого рынка, нет единой валюты, нет социальных гарантий, которые дает Евросоюз. Выбор 7 мая позволит понять, должны ли опасаться французы, и не все в целом, а каждый в отдельности, угрозы выхода из ЕС. Они только выигрывают, оставаясь частью единой Европы, поэтому волеизъявление 7 мая - это выбор европейского масштаба".

Ранее в субботу глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что вопросы выборов во Франции на нынешнем саммите ЕС в Брюсселе не поднимались.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit Президентские выборы во Франции
Персоны
Юнкер, Жан-Клод Олланд, Франсуа
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
2
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Аваков: Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск
5
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
6
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
7
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
Темы дня
Загрузка...
Реклама