Юнкер назвал "примерным" присутствие Олланда на политической арене

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Лидеры ЕС попрощались в субботу с уходящим со своего поста президентом Франции Франсуа Олландом на внеочередном саммите сообщества по проблеме выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на итоговой пресс-конференции.

"Сегодня мы также попрощались с президентом Олландом, его присутствие на европейской (политической) арене было примерным", - сказал он.

7 мая во Франции пройдет второй тур президентских выборов, в котором встретятся евроскептик Марин Ле Пен и представитель левых сил Эмманюэль Макрон. Ранее в субботу уходящий президент республики Франсуа Олланд заявил по прибытии на экстренный саммит ЕС, что Brexit - это урок французскому электорату.

"Brexit - это регрессия, движение назад, - считает он. - Без ЕС нет единого рынка, нет единой валюты, нет социальных гарантий, которые дает Евросоюз. Выбор 7 мая позволит понять, должны ли опасаться французы, и не все в целом, а каждый в отдельности, угрозы выхода из ЕС. Они только выигрывают, оставаясь частью единой Европы, поэтому волеизъявление 7 мая - это выбор европейского масштаба".

Ранее в субботу глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что вопросы выборов во Франции на нынешнем саммите ЕС в Брюсселе не поднимались.