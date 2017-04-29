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Новый парламент Армении проведет первое заседание 18 мая

Международная панорама
29 апреля, 18:14 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

На первом заседании будет избран председатель и три его заместителя, сообщил глава ЦИК республики Тигран Мукучян

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ЕРЕВАН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Первое заседание парламента - Национального собрания Армении нового, VI созыва состоится 18 мая. Об этом корреспонденту ТАСС заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Тигран Мукучян.

"Первое заседание нового парламента Армении состоится 18 мая, официальное объявление об этом будет сделано в ближайшие дни", - отметил глава комиссии.

В пятницу Конституционный суд Армении завершил рассмотрение требования оппозиции объявить недействительными результаты очередных парламентских выборов, которые состоялись 2 апреля. Согласно законодательству, если кто-то из участников выборов обжалует итоги выборов, то первое заседание нового парламента проводится в третий четверг после принятия решения Конституционного суда.

На первом заседании будет избран председатель и три его заместителя, один из которых должен представлять оппозицию. Пройдут также выборы председателей постоянных комиссий палаты.

В соответствии с требованием Конституции, в день первого заседания парламента правительство уйдет в отставку. Принимая отставку, президент поручит членам правительства продолжать исполнение обязанностей вплоть до формирования нового кабинета министров.

Первые выборы после конституционной реформы

Очередные парламентские выборы в Армении, которые состоялись 2 апреля, были первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой Армения переходит к парламентской форме правления.

Согласно поправкам к Конституции, новый парламент страны сформирован исключительно по многопартийной пропорциональной избирательной системе. Выборы по одномандатным мажоритарным избирательным округам больше проводиться не будут. По замыслу властей, такой порядок призван укрепить политическую систему Армении, повысить роль политических партий.

На выборах победила правящая Республиканская партия

Согласно объявленным ЦИК официальным итогам выборов, победу на них одержала Республиканская партия Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Эта правоконсервативная партия получила 58 из 105 мандатов в парламенте. В законодательный орган прошли еще три политические силы - центристские блоки партий "Царукян" - 31 место в парламенте и "Елк" ("Выход") - девять, а также левонационалистическая партия "Дашнакцутюн", которую будут представлять семь депутатов.

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