В Чернобыльской зоне начали строить первую солнечную электростанцию

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КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Строительство первой солнечной электростанции начали в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Недавно мы отмечали печальную годовщину Чернобыльской трагедии, сегодня мы работаем над тем, как дальше использовать Чернобыльскую зону. Одна из идей - установка солнечных батарей, - написал он у себя на странице в Facebook. - Первая такая солнечная электростанция в Чернобыльской зоне уже строится".
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак 26 апреля сообщил, что ее строительство осуществляется за счет средств украинского инвестора, а запуск и получение первой "зеленой" энергии из Чернобыля "будут уже в первом полугодии этого года". Он также напомнил, что в конце 2016 года было объявлено о сборе заявок от инвесторов на строительство солнечных электростанций в зоне отчуждения. Их поступило более 50, и в настоящий момент проводится подготовительная работа по старту проектов. По словам Семерака, потенциал Чернобыльской зоны позволяет дать возможность реализовать все эти заявки.
Семерак подчеркнул, что в целом речь идет о производстве электроэнергии в пределах 2500 МВт - это "величина, которая соизмерима с двумя энергоблоками атомных электростанций".
Ранее две китайские компании заявляли, что готовы строить станцию мощностью 1 ГВт. Они выиграли конкурс на застройку 2,5 тыс. га чернобыльской зоны. Всего же под строительство станций, как ранее заявлял Семерак, предполагается выделить 5 тыс. га.