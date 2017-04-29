Олланд призвал французов голосовать на президентских выборах за Макрона

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Французам на президентских выборах следует отдать предпочтение независимому кандидату, лидеру движения "На марше" Эмманюэлю Макрону. Такое мнение выразил на пресс-конференции по итогам состоявшегося саммита Евросоюза президент Франции Франсуа Олланд.

"Всем тем, кто не хочет, чтобы к власти пришла лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, следует голосовать за Эмманюэля Макрона", - сказал он. "Пребывание лидера "Национального фронта" в Елисейском дворце представляет опасность для всей Франции", - считает Олланд. В связи с этим он отметил, что возглавляемая Ле Пен политическая сила "замаскировала" в своей предвыборной программе "проект выхода из Европейского союза".

В свою очередь коснувшись кандидатуры Макрона, Олланд выразил уверенность в том, что тот, заняв кресло президента, "станет хорошим партнером Германии", а это позволит укрепить союз двух стран, играющих ключевую роль в ЕС.