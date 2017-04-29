СМИ: экс-миллиардер Батиста будет дожидаться суда по делу о коррупции на свободе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Судья Федерального верховного суда Бразилии Жилмар Мендес принял решение освободить предпринимателя и бывшего миллиардера Эйке Батисту из-под ареста на время судебного процесса по делу о коррупции. Как сообщила в пятницу газета O Globo, такой вердикт был вынесен в связи с тем, что бизнесмен не предпринимал попыток помешать следствию.

"Не имеется сведений о том, что подозреваемый предпринимал какие-либо действия, направленные на сокрытие улик", - отметил судья. Как ожидается, предприниматель выйдет на свободу в ближайшие часы.

Батиста, который несколько лет назад считался самым богатым человеком Бразилии, был арестован в конце января и помещен в тюрьму "Бангу" в Рио-де-Жанейро. В правоохранительных органах считают, что бизнесмен дал взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу, который в ноябре прошлого года был арестован по подозрению в коррупции. Ордер на арест предпринимателя был выдан в рамках операции "Эффективность". Она является частью спецоперации "Автомойка", цель которой - расследование масштабных хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

По данным журнала Forbes, в 2011 году Батиста занимал восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Тогда же его состояние была признано самым большим в Бразилии. Интересы бизнес-империи, созданной южноамериканским предпринимателем, распространялись на нефтедобычу, горнорудное дело, порты, логистику и гостиничную индустрию. Однако в 2013 году Батиста потерял более 90% своего состояния и был исключен из списка Forbes.