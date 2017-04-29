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Мэй: победа Консервативной партии укрепит союз Лондона и Эдинбурга

Международная панорама
29 апреля, 20:27 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

В свою очередь первый министр Шотландии Никола Стерджен резко раскритиковала тори, заявив, что целью Терезу Мэй является устранение оппозиции и укрепление ее собственной позиции

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ЛОНДОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Победа правящей Консервативной партии Великобритании (тори) на предстоящих парламентских выборах укрепит союз народов страны, что принесет лишь выгоду жителям Шотландии. Об этом в субботу заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во время выступления в деревне Кратес перед сторонниками тори среди избирателей шотландской области Абердиншир.

"Мое послание народу Шотландии очень четкое: каждый голос, отданный за меня и мою команду, укрепит мою позицию на переговорах по Brexit. А это, в свою очередь, укрепит союз (частей страны), укрепит экономику, и Великобритания и Шотландия вместе будут процветать, потому что если процветает Шотландия, то и остальная часть Соединенного Королевства будет процветать тоже", - подчеркнула британский премьер, ведущая активную избирательную кампанию после того, как она объявила о проведении в стране 8 июня досрочных всеобщих выборов.

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В свою очередь, главные противники консерваторов в регионе в лице правящей в Эдинбурге Шотландской национальной партии (ШНП) тоже проявляют значительную избирательную активность. Первый министр Шотландии и лидер ШНП Никола Стерджен, выступившая в субботу в Глазго, где националисты стремятся завоевать те места в Плате общин, которые пока еще принадлежат Лейбористской партии, раскритиковала тори. "Тереза Мэй уже сказала нам, что значат эти всеобщие выборы лично для нее, - сказала она. - Это значит устранить оппозицию и укрепить ее собственную позицию, чтобы она могла делать то, что захочет".

"Позвольте нам гарантировать, что 8 июня мы направим из Шотландии громкое послание о том, что мы не готовы предоставить консервативному правительству свободу действий, чтобы оно делало в Шотландии, что ему вздумается", - заявила Стерджен.

Традиционно позиции тори в Шотландии очень слабы, но в последний год они стали существенно укрепляться благодаря стараниям лидера Шотландской Консервативной партии Рут Дэвидсон. На прошлогодних выборах в Холируд (неофициальное название шотландского парламента в Эдинбурге, перенятое от расположенного напротив него королевского дворца) она привела тори ко второму месту, вытеснив с этой позиции лейбористов, и даже немного ослабила представительство доминирующей в этом парламенте ШНП - партии, которая недавно инициировала проведение очередного, уже второго по счету, референдума о независимости Шотландии от Великобритании после неудачной первой попытки в 2014 году. Тогда с 10%-м преимуществом победу праздновали сторонники союза с Лондоном.

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