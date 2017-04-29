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Коалиция старается не допускать стычек "Сил демократической Сирии" и военных Турции

Международная панорама
29 апреля, 20:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Представитель штаба операции Inherent Resolve призвал всех партнеров в регионе сосредоточиться на разгроме "Исламского государства"

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ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Участники возглавляемой США коалиции проводят совместное патрулирование сирийско-турецкой границы с целью препятствовать столкновениям между "Силами демократической Сирии" (СДС) и турецкими военными, о которых сообщают обе стороны. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии против боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Коалиционные силы проводят совместное патрулирование северо-восточного участка сирийско-турецкой границы, чтобы дать оценку поступающим от СДС и Турции сообщениям о столкновениях и обстрелах, совершаемых через линию границы, - сказали в штабе. - Целью этого патрулирования является предотвращение эскалации и насилия между этими пользующимися наибольшим доверием партнерами в борьбе с ИГ". Коалиция намерена "укрепить свою приверженность как Турции, так и СДС".

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"Мы призываем всех партнеров в регионе сосредоточиться на разгроме ИГ, которая представляет наибольшую грозу для региональной и всемирной безопасности", - резюмировал представитель.

СДС, костяк которых составляют курдские бойцы, начали 13 апреля четвертую фазу операции "Гнев Евфрата", которая преследует цель окружить форпост ИГ в городе Ракка (520 км от Дамаска). Поддержку с воздуха им оказывают ВВС коалиции во главе с США. Кроме того, примерно тысяча военных советников и инструкторов из США размещена сейчас на тренировочных базах в Румейлане и Телль-Бейдаре (Хасеке).

В ночь на 25 апреля турецкая авиация нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в горах Синджар (северо-запад Ирака) и горах Карачок (северо-восток Сирии). Как сообщил Генштаб ВС Турции, "в Ираке нейтрализованы 40, в Сирии - 30 членов террористической сепаратистской организации (имеется в виду РПК. - прим. ТАСС)".

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Борьба с "Исламским государством"
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