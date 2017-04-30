Представительство Торгово-промышленной палаты Абхазии открылось в Италии

СУХУМ 30 апреля. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Представительство Торгово-промышленной палаты (ТПП) Абхазии в субботу открылось в Италии, сообщила пресс-служба МИД республики.

"В региональном офисе Конфедерации сельского хозяйства Италии (CIA) 29 апреля прошла инаугурация представительства ТПП Абхазии в этой стране. На инаугурации присутствовали представители среднего и крупного бизнеса, мэрий городов региона Апулия", - отмечается в сообщении.

По словам выступившего на презентации заместителя министра иностранных дел Абхазии Кана Тания, привлечение иностранных инвестиций является одним из приоритетов внешней политики Абхазии, а "подобные мероприятия могут стать основой для взаимовыгодного сотрудничества" двух стран - Абхазии и Италии. Присутствовавшие на презентации гости, по информации МИД, "весьма заинтересовались возможностью установления торгово-экономических отношений с Республикой Абхазия посредством открывшегося представительства ТПП республики в Италии".

В рамках презентации инвестиционного потенциала Абхазии мэр Сухума Адгур Харазия, ассоциация "Европа - Абхазия" и один из итальянских городов (какой не уточняется, прим. ТАСС) подписали протокол о намерениях, в котором речь идет о расширении взаимовыгодного сотрудничества в области науки и культуры, укреплении дружественных отношений, продвижении торговли и туризма, становлении и развитии бизнеса и предпринимательства в целом. "Стороны условились раз в год, по очереди, направлять экономические и торговые делегации как в Республику Абхазия, так и в Италию, в особенности в регион Калабрия для последующего развития вышеуказанных отношений и обмена опытом", - сообщили в пресс-службе МИД.