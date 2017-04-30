Власти Турции объяснили блокировку Wikipedia тем, что сайт очерняет имидж страны

Боксер Кличко пока не готов проводить матч-реванш с ДжошуаСпорт 30 апреля, 1:44
Сын Трампа назвал ракетный удар по Сирии и новый подход к КНДР среди главных успехов отцаМеждународная панорама 30 апреля, 1:39
Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражанияСпорт 30 апреля, 1:36
Опрос: тори на 11% опережают лейбористов менее, чем за полтора месяца до выборовМеждународная панорама 30 апреля, 1:33
Трамп не стал говорить о том, какой будет реакция США на новые ядерные испытания КНДРМеждународная панорама 30 апреля, 1:25
Сноуден разочарован решением норвежских властей не пускать его в странуМеждународная панорама 30 апреля, 0:54
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу ДжошуаСпорт 30 апреля, 0:51
Власти Турции объяснили блокировку Wikipedia тем, что сайт очерняет имидж страныМеждународная панорама 30 апреля, 0:45
Путь Альберта Эйнштейна покажут в новом сериале на National GeographicКультура 30 апреля, 0:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Доступ к крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia был заблокирован в Турции из-за того, что она якобы работала на ухудшение имиджа страны. Такое заявление сделали в субботу турецкие власти.
"Вместо вклада в борьбу с терроризмом, (она) стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене", - приводит Анатолийское агентство сообщение министерства транспорта, мореходства и коммуникаций Турции. Там также добавили, что руководство энциклопедии ставили в известность о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации" о связях Анкары с террористическими организациями. Однако несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент. В связи с этим и произошла блокировка.
Доступ к ресурсу может быть восстановлен, если требования Турции будут в конечном итоге выполнены, добавляет агентство.
В июле на территории страны был прекращен доступ к сайту организации WikiLeaks после того, как она выложила в открытый доступ почти 300 тысяч электронных писем членов правящей в Турции Партии справедливости и развития.