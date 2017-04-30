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Власти Турции объяснили блокировку Wikipedia тем, что сайт очерняет имидж страны

Международная панорама
30 апреля, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Власти страны заявили, что доступ к ресурсу может быть восстановлен, если с него будет удалена "ложная и необоснованная информация" о связях Анкары с террористическими организациями

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Eric Risberg

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Доступ к крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia был заблокирован в Турции из-за того, что она якобы работала на ухудшение имиджа страны. Такое заявление сделали в субботу турецкие власти.

"Вместо вклада в борьбу с терроризмом, (она) стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене", - приводит Анатолийское агентство сообщение министерства транспорта, мореходства и коммуникаций Турции. Там также добавили, что руководство энциклопедии ставили в известность о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации" о связях Анкары с террористическими организациями. Однако несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент. В связи с этим и произошла блокировка.

Доступ к ресурсу может быть восстановлен, если требования Турции будут в конечном итоге выполнены, добавляет агентство.

В июле на территории страны был прекращен доступ к сайту организации WikiLeaks после того, как она выложила в открытый доступ почти 300 тысяч электронных писем членов правящей в Турции Партии справедливости и развития.

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