Трамп назвал американские СМИ "вашингтонским болотом"

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике американских изданий, вновь употребив термин "лживые СМИ".

"Как вы знаете, этим вечером в Вашингтоне проходит еще одно крупное собрание. Большая группа голливудских актеров и работников вашингтонских СМИ утешают друг друга в отеле в столице нашей страны прямо сейчас. Они собрались вместе на ужин корреспондентов Белого дома без президента", - рассказал американский лидер, специально приехавший ради выступления в город Харрисбург (штат Пенсильвания). Он также выразил уверенность в том, что журналисты и актеры сами бы хотели сейчас быть в зале, "но они в ловушке на ужине".

"И ничто наверное не может вызывать у меня большее волнение, чем быть тут за более чем 100 миль от вашингтонского болота и проводить вечер со всеми вами, с более широкой публикой, с гораздо лучшими людьми", - отметил президент, сорвав бурные аплодисменты. К "лживым СМИ" он отдельно причислил каналы CNN и MSNBC.

Выступление перед своими сторонниками Трамп предпочел присутствию на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Данное объединение было создано еще в 1914 году, его специальные ужины традиционно посещали сами президенты страны, выступая там с речью. Трамп же традицию нарушил. Более того, в тот же день в своем Twitter он написал: "Ведущие (лживые) СМИ отказываются оглашать список наших достижений, включая 28 подписанных законов, усиление на границах и огромный оптимизм".

"Ужин будет очень-очень скучным", - утверждал Трамп в Пенсильвании.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телеканала CNN и газеты The New York Times. Он обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США также обещал, что будет бороться против незаконных утечек информации.

Mainstream (FAKE) media refuses to state our long list of achievements, including 28 legislative signings, strong borders & great optimism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 April 2017