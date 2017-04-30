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Трамп назвал американские СМИ "вашингтонским болотом"

Международная панорама
30 апреля, 3:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В своем Twitter президент написал, что ведущие американские СМИ отказываются оглашать список достижений его администрации

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ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике американских изданий, вновь употребив термин "лживые СМИ".

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"Как вы знаете, этим вечером в Вашингтоне проходит еще одно крупное собрание. Большая группа голливудских актеров и работников вашингтонских СМИ утешают друг друга в отеле в столице нашей страны прямо сейчас. Они собрались вместе на ужин корреспондентов Белого дома без президента", - рассказал американский лидер, специально приехавший ради выступления в город Харрисбург (штат Пенсильвания). Он также выразил уверенность в том, что журналисты и актеры сами бы хотели сейчас быть в зале, "но они в ловушке на ужине".

"И ничто наверное не может вызывать у меня большее волнение, чем быть тут за более чем 100 миль от вашингтонского болота и проводить вечер со всеми вами, с более широкой публикой, с гораздо лучшими людьми", - отметил президент, сорвав бурные аплодисменты. К "лживым СМИ" он отдельно причислил каналы CNN и MSNBC.

Выступление перед своими сторонниками Трамп предпочел присутствию на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Данное объединение было создано еще в 1914 году, его специальные ужины традиционно посещали сами президенты страны, выступая там с речью. Трамп же традицию нарушил. Более того, в тот же день в своем Twitter он написал: "Ведущие (лживые) СМИ отказываются оглашать список наших достижений, включая 28 подписанных законов, усиление на границах и огромный оптимизм".

"Ужин будет очень-очень скучным", - утверждал Трамп в Пенсильвании.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телеканала CNN и газеты The New York Times. Он обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США также обещал, что будет бороться против незаконных утечек информации. 

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