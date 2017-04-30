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Трамп: США заставят страны НАТО вносить "справедливый вклад" в общую безопасность

Международная панорама
30 апреля, 4:07 дата обновления: 30 апреля, 4:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Президент также напомнил, что Соединенные Штаты за последние восемь лет удвоили свои расходы на оборону

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ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Все страны НАТО будут вносить свой финансовый вклад в укрепление безопасности блока. Об этом в субботу заявил президент США Дональд Трамп, выступая в городе Харрисбург (штат Пенсильвания).

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"Мы также заставляем страны НАТО, наконец, выплачивать справедливую долю. Они начали увеличивать свои вложения на миллиарды долларов, но мы не успокоимся, пока все не будут платить то, что они должны", - сказал он.

Трамп также напомнил, что за последние восемь лет США удвоили свои расходы на оборону, столько же платили все страны альянса вместе взятые. "Нечестно", - констатировал Трамп. При этом он заверил, что вооруженные силы страны будут модернизироваться и перестраиваться.

Страны НАТО еще на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли обязательство об увеличении своих военных бюджетов до 2% ВВП к 2024 году. На сегодня помимо США, военный бюджет которых составляет свыше 60% суммарного военного бюджета НАТО, четыре страны справились с этой задачей - Эстония, Польша, Греция и Великобритания.

Бремя и выгода

Трамп также в очередной раз подверг резкой критике международные соглашения, заключенные при прежней американской администрации.

"Мы тратили миллиарды и миллиарды долларов на один глобальный проект за другим, а в это время банды проникали в нашу страну, и мы не могли обеспечить безопасность наших граждан", - сказал он. "Наши рабочие места уходили в другие страны, о которых вы и не слышали", - добавил он.

"Наше правительство стремилось заключать международные соглашения, по условиям которых США платили и несли бремя, тогда как другие страны имели выгоду", - продолжил Трамп. "Это в том числе одностороннее Парижское соглашение по климату, по которому Соединенные Штаты заплатили миллиарды долларов, а Китай, Россия и Индия ничего не вложили и не вложат. Вам это не напоминает иранскую сделку?" - указал он.

Парижское соглашение, с которым связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже еще в период пребывания в Белом доме экс-президента Барака Обамы. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Новая администрация гораздо более критично настроена по отношению к данному документу. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Шон Спайсер, пересмотр вопроса о его соблюдении будет решен к концу мая.

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