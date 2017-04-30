Трамп: США заставят страны НАТО вносить "справедливый вклад" в общую безопасность

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Все страны НАТО будут вносить свой финансовый вклад в укрепление безопасности блока. Об этом в субботу заявил президент США Дональд Трамп, выступая в городе Харрисбург (штат Пенсильвания).

"Мы также заставляем страны НАТО, наконец, выплачивать справедливую долю. Они начали увеличивать свои вложения на миллиарды долларов, но мы не успокоимся, пока все не будут платить то, что они должны", - сказал он.

Трамп также напомнил, что за последние восемь лет США удвоили свои расходы на оборону, столько же платили все страны альянса вместе взятые. "Нечестно", - констатировал Трамп. При этом он заверил, что вооруженные силы страны будут модернизироваться и перестраиваться.

Страны НАТО еще на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли обязательство об увеличении своих военных бюджетов до 2% ВВП к 2024 году. На сегодня помимо США, военный бюджет которых составляет свыше 60% суммарного военного бюджета НАТО, четыре страны справились с этой задачей - Эстония, Польша, Греция и Великобритания.

Бремя и выгода

Трамп также в очередной раз подверг резкой критике международные соглашения, заключенные при прежней американской администрации.

"Мы тратили миллиарды и миллиарды долларов на один глобальный проект за другим, а в это время банды проникали в нашу страну, и мы не могли обеспечить безопасность наших граждан", - сказал он. "Наши рабочие места уходили в другие страны, о которых вы и не слышали", - добавил он.

"Наше правительство стремилось заключать международные соглашения, по условиям которых США платили и несли бремя, тогда как другие страны имели выгоду", - продолжил Трамп. "Это в том числе одностороннее Парижское соглашение по климату, по которому Соединенные Штаты заплатили миллиарды долларов, а Китай, Россия и Индия ничего не вложили и не вложат. Вам это не напоминает иранскую сделку?" - указал он.

Парижское соглашение, с которым связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже еще в период пребывания в Белом доме экс-президента Барака Обамы. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Новая администрация гораздо более критично настроена по отношению к данному документу. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Шон Спайсер, пересмотр вопроса о его соблюдении будет решен к концу мая.