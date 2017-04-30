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СМИ: крупнейший в мире гидросамолет КНР прошел наземное испытание

Международная панорама
30 апреля, 5:21 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Первый полет самолета-амфибии над сушей состоится в мае, а во второй половине года гидросамолет будет испытан над водой

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ПЕКИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Разработанный китайскими конструкторами крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 успешно прошел наземное испытание. Об этом сообщил информационный портал Sina со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию (AVIC).

"Наземные тесты пройдены, что свидетельствует о базовой готовности летной машины к осуществлению первого полета", - проинформировали в компании.

Первый полет AG600 над сушей состоится в мае, а во второй половине года гидросамолет будет испытан над водой.

AG600 создан специалистами AVIC и предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Ожидается, что он может быть задействован и для нужд ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в целях патрулирования.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонны. Он способен развивать скорость до 500 км/ч, дальность полета достигает 4,5 тыс. км, максимальная продолжительность нахождения в воздухе - 12 часов. Длина самолета составляет 36,9 м, размах крыльев - 38,8 м. Он может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности.

За 20 секунд AG600 способен забирать до 12 тонн воды, выполнить в общей сложности сброс до 370 тонн жидкости без дозаправки. Летательный аппарат имеет пассажирскую и грузовую модификации. В настоящее время данный проект самолета-амфибии считается самым крупномасштабным в мире. Ранее сообщалось о поступлении на него как минимум 17 заказов.

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