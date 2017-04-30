Трамп пообещал держать террористов подальше от США

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Новая администрация США круглые сутки работает над тем, чтобы оберегать население страны от терроризма. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в городе Харрисбург (штат Пенсильвания) по случаю своих первых 100 дней пребывания на посту главы государства.

"Мы работаем круглые сутки над тем, чтобы оберегать страну от терроризма. Моя администрация предприняла исторические шаги, усилив проверку тех, кто хочет получить визу на въезд в Соединенные Штаты", - сказал он. Напомнив о терактах 11 сентября 2001 года, а также о недавних нападениях в Бостоне и Сан-Бернардино, Трамп указал, что в США "достаточно проблем, о которых стоит волноваться".

"Нам не нужны люди, которые хотят навредить или убивать американцев. Позвольте мне выразиться настолько ясно, насколько я могу. Мы собираемся держать террористов-исламистов подальше от нашей страны", - резюмировал он.