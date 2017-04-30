Кандидата на выборах в Конгресс США обвинили в утаивании акций российских фондов

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Участник предвыборной борьбы в штате Монтана за место в Палате представителей Конгресса США республиканец Грег Джианфорти утаил от избирателей то, что вкладывал средства в российские фонды, находящиеся под действием американских санкций. С таким обвинением выступил в субботу избирательный штаб его соперника демократа Роба Куиста.

"Избиратели Монтаны вправе знать, почему Грег Джианфорти сохранил тайные российские вложения после неоднократных проявлений Россией агрессии в отношении США. Избиратели также вправе знать, почему он утаил свои российские связи во время провалившейся попытки избрания губернатором Монтаны", - заявили в штабе демократа. Куист неоднократно критиковал соперника за то, что он, заработав десятки миллионов долларов в ходе предпринимательской деятельности, тратит неограниченные средства на нынешнюю предвыборную кампанию. В прошлом году республиканец израсходовал порядка $6 млн на борьбу за пост губернатора Монтаны.

Выборы сенатора от Монтаны

Дополнительные выборы в Палату представителей Конгресса США состоятся в штате 25 мая. Как отмечает агентство Associated Press (AP), у кандидатов на место, которое стало вакантным после назначения конгрессмена Райана Зинке новым главой МВД, осталось крайне мало времени, чтобы привлечь на свою сторону новых избирателей. Нагнетание антироссийской истерии в США позволяет демократу Куисту использовать тему российских инвестиций в качестве козыря против соперника, чтобы постараться победить на выборах.

Доли в "Газпроме" и "Роснефти"

Представитель республиканца Шейн Скэнтон подтвердил, что Джианфорти вложил более $242 тысяч в акции российских индексных фондов VanEck Vectors Russia ETF и MSCF Russia ETF. Оба фонда, по данным телекомпании ABC, обладают значительными долями в компаниях "Газпром" и "Роснефть", фигурирующих в санкционных списках Соединенных Штатов.

Избирательный штаб политика в опубликованном заявлении обещал в случае его избрания в Сенат передать эти акции в доверительное управление с целью избежать конфликта личных и должностных интересов. "У Грега и его супруги Сюзан имеется портфель разнообразных инвестиций, которыми управляют финансовые советники, Грег ранее наглядно продемонстрировал свою транспарентность, обнародовав налоговые декларации за последние 10 лет. Это гораздо больше, чем требует закон от кандидата (в Конгресс). Он обещает жителям Монтаны в случае избрания передать свои активы в доверительное управление трастового фонда", - указали в штабе.

Политик заверил, что его бизнес "никогда не будет оказывать влияние на принятие решений на государственном посту.

Джианфорти, утвержденный кандидатом Республиканской партии в марте текущего года, информировал Конгресс, что его активы достигают $327 млн. Часть этих средств поступила от продажи его компании RightNow Technolgoie корпорации Oracle.

Об антироссийских санкциях

В июле 2014 года США ввели санкции в отношении "Роснефти", а также режим экспортного лицензирования на товары, предназначенные для ряда нефтяных проектов в России, связанных с глубоководной добычей на шельфе и в Арктике (ограничения касались будущих проектов). Тогда же ЕС ввел режим лицензирования экспорта в РФ ряда товаров и технологий для нефтяной отрасли, в августе за этим последовали санкции США: запрет на доступ к критическим технологиям в нефтегазовой сфере.

Кроме того, в сентябре 2014 года США и Евросоюз ввели адресный пакет санкций в отношении крупнейших российских нефтегазовых предприятий, ограничивающий доступ к рынкам капитала и запрещающие экспорт товаров, услуг и технологий, в поддержку российских проектов добычи нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе или в сланцевых пластах. Эти ограничения затронули пять российских энергетических компаний: "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Роснефть".