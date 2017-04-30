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Трамп провел "дружелюбный разговор" с президентом Филиппин

Международная панорама
30 апреля, 6:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Президент США пригласил Родриго Дутерте посетить Белый дом

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп и президент Филиппин Родриго Дутерте в субботу в ходе разговора обсудили проблемы региональной безопасности, включая КНДР, глава американской администрации также пригласил своего коллегу в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Это был очень дружелюбный разговор, оба лидера обсудили обеспокоенности, которые испытывает Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) касательно региональной безопасности, включая угрозу со стороны Северной Кореи. Они также затронули тот факт, что филиппинское правительство ведет тяжелую борьбу с наркотиками у себя в стране, это бедствие, затронувшее многие государства мира", - отметили в Белом доме.

В пресс-службе утверждают, что Трампу "понравился разговор и он ждет посещения Филиппин в ноябре для участия в Восточноазиатском саммите и саммите США - АСЕАН". "Президент Трамп также пригласил президента Дутерте в Белый дом, чтобы обсудить важность американо-филиппинского альянса, который сейчас движется в очень позитивном направлении", - резюмировали в Белом доме.

У Дутерте ранее складывались непростые отношения с предыдущей американской администрацией, он, в том числе, позволял себе нелестные высказывания в адрес экс-президента Барака Обамы. Вашингтон в свою очередь критиковал Филиппины за жесткие действия в борьбе с наркоторговлей.

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Персоны
Трамп, Дональд Дутерте, Родриго
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