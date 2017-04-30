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Опрос: более 40% французов считают, что ни Ле Пен, ни Макрон не объединят общество

Международная панорама
30 апреля, 8:48 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Кроме того, 45% респондентов заявили, что ни один из кандидатов не способен снизить уровень безработицы в стране

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ПАРИЖ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 40% французов считают, что ни основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, ни лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, баллотирующиеся в президенты, не смогут на высшем государственном посту объединить общество. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения.

Кроме того, согласно этому исследованию, 45% респондентов заявили, что ни один из кандидатов не способен снизить уровень безработицы в стране. Отвечая на вопрос о том, кто из двух претендентов, вышедших во второй тур выборов, сможет нивелировать террористическую угрозу и обеспечить безопасность французов, 42% опрошенных заявили, что эта задача по силам Ле Пен, а 22% сказали, что с этим справится Макрон.

Опрос был проведен 26-28 апреля. В нем приняла участие 1 тыс. человек старше 18 лет.

В первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, участвовали 11 кандидатов. Во второй тур, намеченный на 7 мая, вышли Макрон, набравший 24,01% голосов в первом туре, и Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,30% избирателей.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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