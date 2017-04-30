СМИ: крупнейший в мире гидросамолет КНР прошел наземное испытание

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ПЕКИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Разработанный китайскими конструкторами крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 успешно прошел наземное испытание. Об этом сообщил информационный портал Sina со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию (AVIC).
"Наземные тесты пройдены, что свидетельствует о базовой готовности летной машины к осуществлению первого полета", - проинформировали в компании.
Первый полет AG600 состоится над сушей в мае, а во второй половине года гидросамолет будет испытан над водой.
AG600 создан специалистами AVIC и предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Ожидается, что он может быть задействован и для нужд ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в целях патрулирования.
Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он способен развивать скорость до 500 км/ч, дальность полета достигает 4,5 тыс. км, максимальная продолжительность нахождения в воздухе - 12 часов. Длина самолета составляет 36,9 м, размах крыльев - 38,8 м.
Он может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности. За 20 секунд AG600 способен забирать до 12 т воды, выполнить в общей сложности сброс до 370 т жидкости без дозаправки.
Летательный аппарат имеет пассажирскую и грузовую модификации. В настоящее время данный проект самолета- амфибии считается самым крупномасштабным в мире. Ранее сообщалось о поступлении на него как минимум 17 заказов.