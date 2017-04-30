СМИ: США не смогут запугать КНДР атомными авианосцами и субмаринами

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ПХЕНЬЯН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Обстановка на Корейском полуострове достигла "экстремально опасной фазы" по вине Соединенных Штатов и Южной Кореи. Об этом пишет правительственная газета КНДР "Минчжу Чосон".
Издание привлекает внимание к инициированным Вашингтоном и Сеулом совместным военным маневрам "с целью отработки тактики нанесения превентивного удара и проведения спецопераций на территории Северной Кореи". В связи с этим газета предупреждает, что "США не удастся запугать КНДР атомными авианосцами и субмаринами".
"Все цитадели агрессоров и провокаторов, включая американские базы в Южной Корее и за рубежом, находятся под прицелом мощной революционной армии народной республики", - подчеркивает "Минчжу Чосон". Газета призывает Сеул и Вашингтон "учитывать возможные катастрофические последствия их непродуманных военных акций".
В субботу авианосец ВМС США Carl Vinson приступил к совместным военным маневрам с кораблями Военно-морских сил Республики Корея (РК) в Японском море. Как сообщило командование ВМС РК, основной целью учений "является сдерживание северокорейских провокаций и укрепление боеготовности военного союза США и РК".
Предполагается, что в ходе учений ВМС двух стран отработают обнаружение пуска, отслеживание и перехват межконтинентальных баллистических ракет условного противника.