СМИ: США не смогут запугать КНДР атомными авианосцами и субмаринами

ПХЕНЬЯН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Обстановка на Корейском полуострове достигла "экстремально опасной фазы" по вине Соединенных Штатов и Южной Кореи. Об этом пишет правительственная газета КНДР "Минчжу Чосон".

Издание привлекает внимание к инициированным Вашингтоном и Сеулом совместным военным маневрам "с целью отработки тактики нанесения превентивного удара и проведения спецопераций на территории Северной Кореи". В связи с этим газета предупреждает, что "США не удастся запугать КНДР атомными авианосцами и субмаринами".

"Все цитадели агрессоров и провокаторов, включая американские базы в Южной Корее и за рубежом, находятся под прицелом мощной революционной армии народной республики", - подчеркивает "Минчжу Чосон". Газета призывает Сеул и Вашингтон "учитывать возможные катастрофические последствия их непродуманных военных акций".

В субботу авианосец ВМС США Carl Vinson приступил к совместным военным маневрам с кораблями Военно-морских сил Республики Корея (РК) в Японском море. Как сообщило командование ВМС РК, основной целью учений "является сдерживание северокорейских провокаций и укрепление боеготовности военного союза США и РК".

Предполагается, что в ходе учений ВМС двух стран отработают обнаружение пуска, отслеживание и перехват межконтинентальных баллистических ракет условного противника.