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СМИ: глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане

Международная панорама
30 апреля, 10:27 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Стороны также обменялись мнениями относительно иранской ядерной программы и обстановки на Корейском полуострове

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АСТАНА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, они обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане. Об этом сообщил казахстанский телеканал "Хабар-24".

Стороны также обменялись мнениями относительно иранской ядерной программы и обстановки на Корейском полуострове, сообщил телеканал.

Кроме того, стороны обсудили "вопросы практической реализации стратегического казахстанско-американского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, определенные ранее в ходе телефонного разговора Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа".

"Казахстан придает особое значение развитию партнерства с США и намерен тесно взаимодействовать с новой администрацией", - подчеркнул Абдрахманов, слова которого приводит телеканал.

"Тиллерсон особо подчеркнул историческое решение президента Казахстана об отказе от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала", - отмечается в сообщении.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Ирана Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Иран Сирия Казахстан Афганистан
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