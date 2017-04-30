СМИ: глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане

АСТАНА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, они обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане. Об этом сообщил казахстанский телеканал "Хабар-24".

Стороны также обменялись мнениями относительно иранской ядерной программы и обстановки на Корейском полуострове, сообщил телеканал.

Кроме того, стороны обсудили "вопросы практической реализации стратегического казахстанско-американского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, определенные ранее в ходе телефонного разговора Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа".

"Казахстан придает особое значение развитию партнерства с США и намерен тесно взаимодействовать с новой администрацией", - подчеркнул Абдрахманов, слова которого приводит телеканал.

"Тиллерсон особо подчеркнул историческое решение президента Казахстана об отказе от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала", - отмечается в сообщении.