Ле Пен обещает приложить максимум усилий для борьбы с терроризмом

ПАРИЖ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае победы на выборах обещает сделать все для защиты страны от террористической угрозы. Об этом она заявила в воскресенье в интервью газете Le Parisien.

Она отметила, что в отличие от ее соперников (в первом и во втором турах выборов), ее программа по борьбе с терроризмом является "самой полной". Первое, что Ле Пен планирует сделать, став президентом, - это "восстановить контроль на границах Франции". "Открытые границы являются сегодня главной опасностью. И я не желаю этого французскому народу", - сказала она.

Ле Пен также отметила, что намерена немедленно выслать из страны всех иностранцев, фигурирующих в базе данных потенциально опасных исламистов.

При этом на вопрос о том, оказало ли влияние на первый тур выборов нападение террориста на сотрудников полиции в центре Парижа 20 апреля, кандидат в президенты сказала: "Нет, потому что, к сожалению, число таких терактов в нашей стране увеличивается". На другой вопрос о том, можно было бы избежать этого теракта, если бы она находилась на посту президента, Ле Пен отметила, что "риск всегда есть". Но, по ее словам, "политикам должно быть стыдно за то, что они не сделали все возможное, чтобы защитить французов". Кроме того, Ле Пен подвергла критике позицию нынешнего главы Пятой республики Франсуа Олланда, который, по ее словам, заявил, что этого нападения можно было избежать, однако для этого "ничего не сделал".

Нападение на сотрудников полиции произошло на самой оживленной авеню Парижа - Елисейских полях - 20 апреля, в канун первого тура выборов президента Франции. 39-летний француз арабского происхождения Карим Шерфи открыл по патрульной машине из автоматического оружия. В результате этой атаки один полицейский был убит, двое других получили тяжелые ранения. Пострадала также немецкая туристка.

В первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, участвовали 11 кандидатов. Во второй тур, намеченный на 7 мая, вышли основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший 24,01% голосов в первом туре, и Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,30% избирателей.