Меркель спустя два года вновь посетит Россию для переговоров с Путиным

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БЕРЛИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 мая отправится с однодневным визитом в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В Сочи, как сообщил в преддверии визита ее официальный представитель Штеффен Зайберт, лидеры проведут два раунда переговоров, в перерыве между которыми успеют пообщаться с прессой.
Формальным поводом для приезда главы германского кабмина в РФ после двухлетнего перерыва, по его словам, является подготовка к саммиту "большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле этого года. Однако в центре внимания будут находиться такие темы как ситуация на Украине, конфликт в Сирии и политическая обстановка в Ливии, признает Зайберт. Кроме того, ожидается, что лидеры, которые до украинских событий 2014 года встречались достаточно часто, впервые за последние три года будут предметно говорить и о состоянии двусторонних отношений.
Последний раз Меркель и Путин имели возможность при личной встрече обсудить ситуацию на востоке Украины около полугода назад - в ноябре 2016 года в Берлине. В ходе саммита, в котором участвовали также президент Франции Франсуа Олланд и глава Украины Петр Порошенко, удалось договориться, что к минским договоренностям, которые все стороны считают основой для урегулирования, будет выработана "дорожная карта". Сделать планировалось это в течение месяца. Однако представления ряда входящих в "четверку" стран о том, в какой последовательности и взаимозависимости будут прописаны отдельные шаги, настолько отличались, что согласовать документ не удалось до сих пор.
Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса, в Берлине по-прежнему считают, что минские договоренности являются безальтернативным инструментом для решения украинского конфликта, Германия будет продолжать прикладывать усилия для их реализации. При этом в МИД ФРГ убеждены, что "ключи к решению конфликта лежат в Москве и Киеве".
В Германии указывали на то, что у немецкой стороны есть "ясные ожидания" и представления относительно украинского кризиса, они непременно будут донесены до российских коллег. Частью германской позиции является также увязка выполнения "Минска" с санкциями, введенными ЕС в отношение России. Официальный Берлин неоднократно подчеркивал, что их снятие возможно лишь после полного выполнения договоренностей по урегулированию украинского кризиса. В то же время при продлении ограничительных мер, срок действия которых прекращается летом этого года, в рамках Евросоюза разворачивается горячая дискуссия.
По ситуации в Сирии позиции Москвы и Берлина также серьезно расходятся. Так это было и во время предыдущей встречи Путина с Меркель в ноябре прошлого года, когда сирийские войска освобождали Алеппо. Не меньше накал противоречий и сейчас, спустя несколько недель после инцидента с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб, виновным в котором западные страны, в числе которых и ФРГ, назначали правительство Сирии. Официальный Берлин всегда являлся сторонником дипломатического урегулирования ситуации в стране, выступал за вовлечение в него самых разных игроков.
Также в германском правительстве убеждены, что положить конец многолетнему конфликту возможно лишь, если работать над этим будут Москва и Вашингтон совместно. Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ в преддверии визита также отмечал, что Германия заинтересована в привлечении России к конструктивному обсуждению ключевых международных проблем и урегулированию внешнеполитических вызовов и кризисов. Одновременно с этим Германия выступает и за более активную роль Европейского союза в урегулировании ситуации.
Примечательно, что ситуация вокруг Сирии в настоящее время оказывает непосредственное влияние и на внутриполитическую жизнь в Германии, что в преддверии выборов в Бундестаг обретает куда более значимый контекст. Проблема номер один - огромное количество беженцев-сирийцев, которые появились в ФРГ именно из-за дестабилизации обстановки в арабской республике. Вторая проблема - террористическая угроза, исходящая от исламских радикалов, которые попали в страну с потоками мигрантов.
В преддверии поездки Меркель в Сочи представители немецкого бизнеса выражали надежду на оживление экономических отношений между ФРГ и Россией. Еще в 2012 году торговый оборот обеих стран был на уровне 80 млрд евро, потом наступил украинский кризис, потом санкции, и он упал почти вполовину - до 50 млрд в 2016 году. Позитивные сигналы появились уже в первом квартале текущего года - как заявил корр. ТАСС исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Михаэль Хармс, рост товарооборота за первые два месяца вырос на 40%. По итогам всего года увеличение показателя ожидается на уровне пяти процентов, сказал он.