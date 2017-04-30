Ле Пен: скандал с трудоустройством в Европарламенте не повлияет на мнение избирателей

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ПАРИЖ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен считает, что скандал с предполагаемым фиктивным трудоустройством сотрудников партии в Европарламенте (ЕП) не повлияет на отношение французов к ее кандидатуре на президентских выборах. Такое мнение она выразила сегодня в интервью газете Le Parisien.
Отвечая на вопрос, может ли эта информация и начатое ЕП рассмотрение вопроса о лишении ее депутатского иммунитета повлиять на отношение избирателей к ней, Ле Пен сказала: "Нет. Я знаю, что наши соотечественники ожидают содержательных дебатов (3 мая - прим. ТАСС), программа одного кандидата против программы другого; это касается будущего нашей страны. Но французы также четко понимают искусственность этой судебной агитации по бессодержательным псевдоделам".
При этом Ле Пен выразила уверенность в том, что сможет победить во втором туре выборов. "И я также думаю, что и он (основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон. - прим. ТАСС) считает, что это может произойти, учитывая то, как агрессивно он и его соратники себя ведут в последние несколько дней", - добавила она.
На прошлой неделе Европарламент по запросу французских следователей начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности. Следственные органы подозревают "Нацфронт" в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза.
Двум бывшим помощникам депутатов "Национального фронта", которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества.
Как ранее сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Европарламент оценил потенциальный ущерб от предполагаемого фиктивного трудоустройства в нем сотрудников "Нацфронта" почти в €5 млн.
В первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, участвовали 11 кандидатов. Во второй тур, намеченный на 7 мая, вышли Макрон, набравший 24,01% голосов в первом туре, и Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,30% избирателей.
Согласно ежедневным опросам общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон, которого в настоящее время готовы поддержать 60% избирателей. Поддержать Ле Пен готовы 40% респондентов.