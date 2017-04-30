Мэй гарантировала заключение торговой сделки вместе с урегулированием условий Brexit

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ЛОНДОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что предстоящие переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода страны из ЕС будут непростыми. Такое мнение она выразила в программе "Шоу Эндрю Марра", выходящей на первом канале телерадиовещательной корпорации Би-би-си.
Ведущий шоу попросил ее прокомментировать высказывание председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего после встречи с Мэй канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что британский премьер "находится в другой галактике". "Нет, я не нахожусь в другой галактике. Но о чем говорят эти и другие комментарии европейских лидеров? О том, что наступают времена, когда эти переговоры будут трудными", - сказала она.
Поэтому, добавила Мэй, Великобритания нуждается сегодня "в сильном и стабильном руководстве, чтобы провести эти переговоры и добиться наилучшего соглашения для Великобритании". При этом британский премьер сообщила, что продолжает придерживаться своей прежней позиции насчет того, что отсутствие соглашения с Брюсселем по Brexit будет лучше, чем заключение "плохой сделки" для Лондона.
Премьер ушла от прямого ответа на вопрос, выполнит ли она звучащие из Брюсселя требования о компенсации Лондоном потерь ЕС в связи с невыполненными из-за Brexit обязательствами Великобритании перед ЕС. При этом Мэй согласилась с тем, что ряд проблем, в частности вопрос о соблюдении прав граждан Евросоюза, находящихся на территории Великобритании, а также прав британских подданных, проживающих на территории стран ЕС, будет обсуждаться до того, как на переговорах будет затронута проблема будущего торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем. "Я гарантирую, что мы заключим торговую сделку вместе с урегулированием условий выхода из ЕС", - подчеркнула премьер.