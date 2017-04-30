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Хаменеи: угрозу войны от Ирана отвел иранский народ, а не политики

Международная панорама
30 апреля, 13:17 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Руководитель и духовный лидер ИРИ имел в виду высказывания представителей кабмина президента Хасана Роухани, которые ставили себе в заслугу заключение в июле 2015 года соглашения по иранскому атому

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ТЕГЕРАН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Угрозу войны от Ирана отвел иранский народ, а не приписывающие себе эту заслугу политики. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

"Некоторые (политики - прим. ТАСС) говорили и говорят, что им удалось отвести угрозу войны от страны. Это неверно. Заслуга в устранении военной угрозы принадлежит народу", - подчеркнул глава государства, выступление которого на состоявшейся встрече с представителями рабочего класса распространила его пресс-служба.

Очевидно, что Хаменеи имел в виду высказывания представителей кабинета министров президента Хасана Роухани. Они неоднократно ставили себе в заслугу заключение в июле 2015 года соглашения по иранскому атому, что, по их словам, позволило снять напряженность вокруг Ирана и устранить угрозу силового решения иранской ядерной проблемы.

19 мая в Иране пройдут президентские выборы. Роухани, которого поддерживают иранские реформаторы, баллотируется на второй срок. Его основными соперниками выступают бывший генпрокурор ИРИ Эбрахим Раиси и мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, которые представляют интересы лагеря иранских консерваторов.

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Персоны
Хаменеи, Али Роухани, Хасан
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