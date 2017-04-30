Разведка ЛНР обнаружила прибытие в Донбасс группы американских военных инструкторов

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ЛУГАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Разведка народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие в Донбасс группы американских инструкторов, которые будут обучать минному делу украинских военнослужащих. Об этом сообщил представитель народной милиции Андрей Марочко.
"По информации нашей разведки, в зону ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Лисичанск (подконтрольная Киеву часть Луганской области - прим. ТАСС) прибыли инструкторы из США для проведения занятий с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) по установке мин", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.
Представитель народной милиции подчеркнул, что новые навыки украинские военные могут использовать для проведения диверсий в ЛНР, в том числе в общественных местах.
Кроме того, Марочко добавил, что разведкой ЛНР обнаружено прибытие в район населенного пункта Зайцево отряда грузинских наемников численностью до 40 человек.
Ранее представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщал о появлении американских военных специалистов в расположении 92-й механизированной бригады ВСУ.
Их целью, по данным разведки, была проверка переданного ранее военного имущества, а также готовности подразделения к ведению боевых действий.