Суд Египта приговорил к смертной казни главарей террористической группы

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КАИР, 30 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Уголовный суд Каира вынес смертный приговор в отношении трех главарей террористической группы, действовавшей в стране с 2003 года. Об этом сообщил представитель египетской прокуратуры.
По его информации, трое подсудимых, один из которых заочно, приговорены к высшей мере наказания - смертной казни через повешение. Среди них непосредственный организатор группировки Вагди Гонейм. Еще пятеро активных членов экстремистской ячейки получили пожизненные сроки. Этот приговор, добавил представитель прокуратуры, является окончательным.
В постановлении суда отмечается, что террористическая группа была сформирована Гонеймом в 2003 году и функционировала до 2015 года. В обвинительном акте говорится, что незаконная структура "призывала к неконституционной деятельности, препятствованию деятельности государственных органов, к беспорядкам и вооруженным нападениям на представителей власти, полиции и служб безопасности, а также последователей христианства".
Ранее суд Египта уже вынес решение о смертной казни Гонейма, связанного с запрещенной в стране и признанной террористической исламистской группировкой "Братья-мусульмане". Гонейм, которого еще называют богословом "Братьев-мусульман", долгое время укрывался в Катаре, а в настоящее время, по некоторым данным, находится в Турции. Он известен своими скандальными высказываниями и фетвами (религиозное предписание), в частности призывами к убийству демонстрантов во время массовых протестов против экс- президента Мухаммеда Мурси летом 2013 года. Бывшего главаря "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена он считает героем, операцию прозападной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) неоднократно называл "крестовым походом", а сирийского президента Башара Асада - "неверным и преступником".
По законодательству Египта, вынесенные смертные приговоры должны быть переданы на рассмотрение верховного муфтия страны, который должен утвердить их или отказать в исполнении высшей меры наказания.