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Папа римский обеспокоен ситуацией в Венесуэле

Международная панорама
30 апреля, 14:28 UTC+3 ВАТИКАН Алексей Букалов, Вера Щербакова

Отмечается, что с начала апреля антиправительственные демонстрации унесли жизни более чем 20 человек

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ВАТИКАН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Папа римский Франциск выразил беспокойство из-за ситуации в Венесуэле, где с начала текущего месяца проходят антиправительственные демонстрации, унесшие жизни более чем 20 человек. Об этом понтифик заявил в воскресенье в традиционной воскресной проповеди "Матери небесной".

"Не перестают поступать драматические известия из Венесуэлы. Выражая близость родственникам погибших, за которых возношу молитву, обращаюсь к правительству и всем представителям венесуэльской общественности с призывом не допустить обострения насилия, проявлять уважение к правам человека и найти решение гуманитарному, социальному, политическому и экономическому кризису, от которого страдает население", - сказал Франциск.

Антиправительственные манифестации в Венесуэле нередко перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Во вторник генеральная прокуратура сообщила, что по состоянию на 25 апреля жертвами насилия в ходе массовых акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро стали 26 человек.

Ситуацию в Венесуэле папа Франциск затронул в субботу во время общения с журналистами своего пула по пути в Рим из Каира, где побывал с двухдневным апостольским визитом. "Все, что можно сделать для Венесуэлы, страны которую я очень люблю, нужно сделать. Мне сообщили, что предпринимается новая попытка для восстановления диалога. Стороны ищут место и условия для проведения переговоров", - сказал понтифик.

"Но без определенных условий успех под угрозой. Проблема заключается в том, что оппозиция раздроблена", - отметил он.

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Политический кризис в Венесуэле
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Венесуэла
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Франциск (папа римский)
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