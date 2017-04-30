Папа римский обеспокоен ситуацией в Венесуэле

ВАТИКАН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Папа римский Франциск выразил беспокойство из-за ситуации в Венесуэле, где с начала текущего месяца проходят антиправительственные демонстрации, унесшие жизни более чем 20 человек. Об этом понтифик заявил в воскресенье в традиционной воскресной проповеди "Матери небесной".

"Не перестают поступать драматические известия из Венесуэлы. Выражая близость родственникам погибших, за которых возношу молитву, обращаюсь к правительству и всем представителям венесуэльской общественности с призывом не допустить обострения насилия, проявлять уважение к правам человека и найти решение гуманитарному, социальному, политическому и экономическому кризису, от которого страдает население", - сказал Франциск.

Антиправительственные манифестации в Венесуэле нередко перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Во вторник генеральная прокуратура сообщила, что по состоянию на 25 апреля жертвами насилия в ходе массовых акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро стали 26 человек.

Ситуацию в Венесуэле папа Франциск затронул в субботу во время общения с журналистами своего пула по пути в Рим из Каира, где побывал с двухдневным апостольским визитом. "Все, что можно сделать для Венесуэлы, страны которую я очень люблю, нужно сделать. Мне сообщили, что предпринимается новая попытка для восстановления диалога. Стороны ищут место и условия для проведения переговоров", - сказал понтифик.

"Но без определенных условий успех под угрозой. Проблема заключается в том, что оппозиция раздроблена", - отметил он.