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Курдские отряды отвоевали у боевиков шесть кварталов в городе Табка на Евфрате

Международная панорама
30 апреля, 15:06 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Отмечается, что бойцы СДС ликвидировали 19 наемников ИГ

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БЕЙРУТ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) выбили террористов из шести кварталов в городе Табка рядом с Евфратской ГЭС. Как сообщило агентство Firat, курдские ополченцы, составляющие костяк СДС, преследуют отступающие банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приближаются к центру города. По его информации, бойцы СДС ликвидировали 19 наемников ИГ.

Ожесточенные бои продолжаются вокруг госпиталя "Аль-Ватани" на северо-западе города, где находится основной форпост и штаб ИГ. На подступах к нему ополченцам удалось уничтожить мастерскую, где террористы готовили для своих смертников заминированные машины. Она располагалось в одной из местных школ.

"Отряды СДС отвоевали сегодня с утра у террористов кварталы Махаджем, Эль-Бусраба, Абу-Иш, Ашурия, Кассара и Эль-Масхар, - сообщил агентству военный представитель СДС. - Ранее были заняты два района Изаа и Эль-Ваххаб".

По его словам, по мере приближения к центру Табки сопротивление боевиков растет. Тем не менее отрядам СДС удалось продвинуться на 1 км, поддержку с воздуха им оказывают ВВС коалиции во главе с США.

Осада Табки, которая расположена в 40 км от провинциального центра Ракка - главного плацдарма ИГ в Сирии, началась 21 марта. До начала конфликта в этом городе проживало 250 тыс. человек, однако после его захвата бандами ИГ в 2014 году там осталось не более 75 тыс. жителей.

По оценкам экспертов, учитывая стратегическую значимость Табки, прикрывающей проход к Ракке, там может сражаться до 10 тыс. боевиков. Большая часть из них - отряды, состоящие из наемников.

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