Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сторонники левого центра в Италии выбирают лидера правящей Демократической партии

Международная панорама
30 апреля, 14:50 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

На этот пост претендуют три кандидата: бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, губернатор области Апулия Микеле Эмильяно и действующий министр юстиции Андреа Орландо

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Сторонники правящей левоцентристской Демократической партии (ДП) голосуют за нового секретаря на внутрипартийных выборах (праймериз), которые организованы в воскресенье почти во всех городах Италии.

На этот пост претендуют три кандидата: бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, губернатор области Апулия Микеле Эмильяно и действующий министр юстиции Андреа Орландо. Каждый из кандидатов представляет свое внутреннее течение в партии, которая в последние месяцы испытывает кризис, приведшей к тому, что из нее вышла группа во главе с историческими членами, включая бывшего секретаря Пьерлуиджи Берсани. Ряд других влиятельных демократов, оставшихся в партии, составляют непримиримую оппозицию Ренци, которого обвиняют в том, что он раздробил ДП.

Ренци возглавил ДП, победив на праймериз в 2013 году. Затем в начале 2014 года он занял место председателя правительства, пользуясь именно тем, что является секретарем правящей партии, хотя никогда не избирался в парламент. В декабре прошлого года он был вынужден подать в отставку, сначала с поста премьер-министра, а затем партийного секретаря, после провала референдума 4 декабря, на котором итальянцы отклонили предложенную им конституционную реформу. Примечательно, что против этой реформы, предполагавшей устранение верхней палаты (сената) парламента, высказался ряд видных представителей ДП.

Ренци считается фаворитом на праймериз и, как ожидается, вновь станет секретарем ДП, хотя кандидатура лидера должна быть еще утверждена на всеобщем съезде партии, который пройдет в ближайшее время. Далее, скорее всего, по мнению наблюдателей, Ренци, уже проявивший себя как амбициозный политик, продолжит борьбу за возвращение власти. В настоящий момент итальянское правительство возглавляет его сопартиец и ближайший соратник, бывший глава МИД Паоло Джентилони, сохранивший почти в полном составе кабинет Ренци.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
2
Во Внукове задержаны двое граждан ближнего зарубежья с порохом и охотничьими патронами
3
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
4
Оливер Стоун считает, что новый фильм о Путине откроет американцам другое мировоззрение
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
СМИ: в Китае испытали крупнейший в мире гидросамолет
Темы дня
Загрузка...
Реклама