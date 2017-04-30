Сторонники левого центра в Италии выбирают лидера правящей Демократической партии

РИМ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Сторонники правящей левоцентристской Демократической партии (ДП) голосуют за нового секретаря на внутрипартийных выборах (праймериз), которые организованы в воскресенье почти во всех городах Италии.

На этот пост претендуют три кандидата: бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, губернатор области Апулия Микеле Эмильяно и действующий министр юстиции Андреа Орландо. Каждый из кандидатов представляет свое внутреннее течение в партии, которая в последние месяцы испытывает кризис, приведшей к тому, что из нее вышла группа во главе с историческими членами, включая бывшего секретаря Пьерлуиджи Берсани. Ряд других влиятельных демократов, оставшихся в партии, составляют непримиримую оппозицию Ренци, которого обвиняют в том, что он раздробил ДП.

Ренци возглавил ДП, победив на праймериз в 2013 году. Затем в начале 2014 года он занял место председателя правительства, пользуясь именно тем, что является секретарем правящей партии, хотя никогда не избирался в парламент. В декабре прошлого года он был вынужден подать в отставку, сначала с поста премьер-министра, а затем партийного секретаря, после провала референдума 4 декабря, на котором итальянцы отклонили предложенную им конституционную реформу. Примечательно, что против этой реформы, предполагавшей устранение верхней палаты (сената) парламента, высказался ряд видных представителей ДП.

Ренци считается фаворитом на праймериз и, как ожидается, вновь станет секретарем ДП, хотя кандидатура лидера должна быть еще утверждена на всеобщем съезде партии, который пройдет в ближайшее время. Далее, скорее всего, по мнению наблюдателей, Ренци, уже проявивший себя как амбициозный политик, продолжит борьбу за возвращение власти. В настоящий момент итальянское правительство возглавляет его сопартиец и ближайший соратник, бывший глава МИД Паоло Джентилони, сохранивший почти в полном составе кабинет Ренци.