Globo: бывший богатейший человек Бразилии переведен под домашний арест

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильский предприниматель Эйке Батиста, который несколько лет назад считался самым богатым человеком Бразилии, был переведен в воскресенье под домашний арест. Кадры освобождения бизнесмена из пенитенциарного комплекса "Бангу", где он дожидался суда, продемонстрировал телеканал Globo.

Отбывать наказание бывший миллиардер будет в двухэтажном особняке с бассейном, расположенном возле Ботанического сада Рио-де-Жанейро. Батисте запрещено общаться с другими подозреваемыми по делу о коррупции, фигурантом которого он является. Кроме того, полиция имеет право появляться в его доме без предварительного предупреждения.

В субботу СМИ сообщили, что судья Федерального верховного суда Бразилии Жилмар Мендес принял решение освободить Батисту из-под ареста на время судебного процесса по делу о коррупции. Такой вердикт был вынесен в связи с тем, что бизнесмен не предпринимал попыток помешать следствию. Однако через несколько часов федеральный судья Густаву Арруда Маседу вынес новый вердикт, ограничивающий свободу передвижения бывшего миллиардера - теперь его решено было поместить под домашний арест.

Батиста, который несколько лет назад считался самым богатым человеком Бразилии, был арестован в конце января. В правоохранительных органах считают, что бизнесмен дал взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу, который в ноябре прошлого года был арестован по подозрению в коррупции. Ордер на арест предпринимателя был выдан в рамках операции "Эффективность". Она является частью спецоперации "Автомойка", цель которой - расследование масштабных хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

По данным журнала Forbes, в 2011 году Батиста занимал восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Тогда же его состояние была признано самым большим в Бразилии. Интересы бизнес-империи, созданной южноамериканским предпринимателем, распространялись на нефтедобычу, горнорудное дело, порты, логистику и гостиничную индустрию. Однако в 2013 году Батиста потерял более 90% своего состояния и был исключен из списка Forbes.