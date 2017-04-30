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СМИ: почетный консул Польши в США отстранена от работы за фото Туска в нацистской форме

Международная панорама
30 апреля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Мария Сзонерт-Биниенда утверждает, что ее страница в Facebook была взломана

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отстранил от работы почетного консула этой страны в американском штате Огайо Марию Сзонерт-Биниенду из-за того, что та разместила на своей странице в Facebook фото председателя Европейского совета Дональда Туска в нацистской форме. Как сообщило агентство Associated Press (AP), женщина обвинения в свой адрес отрицает.

"Я не размещала фото Дональда Туска в нацистской форме. Я против рекламы нацистской формы и символики, а также против использования таких слов, как "фашизм", в современном политическом дискурсе. Я против того, чтобы наших политиков сравнивали с Гитлером", - сказала Сзонерт-Биниенда AP.

По версии консула, ее страница в Facebook была взломана.

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