СМИ: почетный консул Польши в США отстранена от работы за фото Туска в нацистской форме

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отстранил от работы почетного консула этой страны в американском штате Огайо Марию Сзонерт-Биниенду из-за того, что та разместила на своей странице в Facebook фото председателя Европейского совета Дональда Туска в нацистской форме. Как сообщило агентство Associated Press (AP), женщина обвинения в свой адрес отрицает.
"Я не размещала фото Дональда Туска в нацистской форме. Я против рекламы нацистской формы и символики, а также против использования таких слов, как "фашизм", в современном политическом дискурсе. Я против того, чтобы наших политиков сравнивали с Гитлером", - сказала Сзонерт-Биниенда AP.
По версии консула, ее страница в Facebook была взломана.